Business news: Repubblica Ceca, da Fesr 46 milioni di euro per sottostazione elettrica Kocin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea investirà oltre 46 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per modernizzare ed estendere la sottostazione elettrica di Kocin, in Boemia meridionale, uno dei nodi più importanti del sistema di trasmissione ceco. Lo ha reso noto la Commissione europea. Una volta completato nel novembre 2023, il progetto aumenterà la sicurezza energetica del paese, garantendo operazioni affidabili anche in condizioni estreme. "Questo investimento dell'Ue aumenterà la sicurezza energetica della Repubblica Ceca e della regione riducendo il rischio di blackout e facilitando l'importazione di energia pulita dai paesi vicini. È ancora un altro esempio della prestazione energetica dell'Unione sul campo", ha detto il commissario europeo all'energia, Maros Sefcovic. (Beb)