Business news: Bosnia, salario medio netto a luglio in aumento annuo del 6,1 per cento

- Il salario medio netto in Bosnia-Erzegovina è stato nel mese di luglio pari a 478 euro. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Capital" citando i dati dell'Ufficio per la statistica, il salario è salito nominalmente del 6,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'ano scorso. L'aumento è stato pari al 2,8 per cento rispetto al mese di dicembre del 2018. Il salario lordo è stato pari a 739 euro, con un aumento annuo nominale del 5,3 per cento. (Bos)