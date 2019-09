Business news: Moldova, due tranche di assistenza macrofinanziaria Ue potrebbero arrivare entro la fine dell'anno

- La Moldova potrebbe beneficiare delle due tranche dell'assistenza macrofinanziaria da parte dell'Ue entro fine di quest'anno. Le autorità di Chisinau si dichiarano "determinate a muoversi molto rapidamente, in modo che tutti gli impegni vengano rispettati in tempo e il paese possa beneficiare delle due tranche dell'assistenza macrofinanziaria", ha dichiarato il primo ministro moldavo Maia Sandu dopo aver incontrato il direttore generale della Commissione europea per la politica europea di vicinato, Christian Danielsson. Sandu ha anche annunciato in una conferenza stampa, tenuta insieme al rappresentante europeo, che è stata discussa la possibilità di aumentare il sostegno al bilancio nei prossimi anni e l'assistenza diretta dell'Ue alle autorità pubbliche della Moldova per finanziare questioni essenziali dal punto di vista della sviluppo sociale: la riparazione di asili, scuole e strade. (Moc)