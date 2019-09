Business news: Grecia, principali compagnie nazionali studiano lancio nuove obbligazioni

- Il forte ribasso del rendimento dei titoli di Stato della Grecia sta aprendo per nuove emissioni obbligazionarie per le principali società che operano nel paese ellenico. Secondo il quotidiano greco “Kathimerini”, la compagnia energetica Hellenic Petroleum (Helpe) avrebbe completato la procedura, seppur l'approvazione delle autorità resta ancora in sospeso, per l'emissione di un'obbligazione quinquennale pari ad almeno 300 milioni di euro in modo da rifinanziare il suo prestito. La testata rileva come l'indebitamento netto di Helpe era pari a 1,4 miliardi di euro alla fine del primo semestre, circa 500 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente. Alla fine del secondo trimestre, il gruppo ha rimborsato un'obbligazione internazionale di 325 milioni di euro, emessa nel 2014 con un tasso di interesse del 5,2 per cento, utilizzando le sue riserve di cassa. In caso di emissione di una tranche di obbligazioni quinquennali, la società potrebbe essere in grado di tagliare ulteriormente i suoi costi. L'ultima obbligazione, emessa nel 2017 con una cedola del 4,8 per cento, attualmente ha un rendimento di appena l'1,1 per cento nel mercato secondario. (Gra)