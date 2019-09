Business news: Gazprom, Nord Stream 2 costruito all'81 per cento

- Il gasdotto Nord Stream 2 è stato costruito dall'81 per cento. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società russa Gazprom in una nota diffusa in settimana. "La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 prosegue. Ormai, 1.989 chilometri del gasdotto sono stati posati lungo il fondo del Mar Baltico: circa l'81 per cento della sua lunghezza totale", si afferma nella nota. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania nel maggio 2018. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Rum)