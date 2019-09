Business news: Albania, presentato nuovo progetto per costruzione dell'aeroporto di Valona

- Il governo albanese ha presentato il nuovo progetto per la costruzione dell'aeroporto di Valona, a 150 chilometri a sud di Tirana. La mossa delle autorità albanesi avviene dopo il fallimento dei negoziati con un consorzio turco, composto dalle società Cengiz Construction, Kalyon Construction e Kolin Construction, le stesse che hanno costruito il terzo aeroporto di Istanbul, il più grande dell'area euroasiatica. Il progetto è stato realizzato dallo studio italiano Archea, e prevede una pista lunga di 3,2 chilometri, in modo da poter permettere l'atterraggio anche di grandi velivoli da trasporto merci. "Nella nostra regione non esiste uno scalo per le merci, e visto il potenziale in crescita anche dell'Albania, potrebbe essere interessante dal punto di vista economico", ha dichiarato il premier albanese Edi Rama presentando il progetto. (Alt)