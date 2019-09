Business news: Russia, sistema trasporto gas bulgaro sia pronto a gennaio per sezione Turkish Stream

- La Russia si aspetta che il sistema di trasporto del gas bulgaro sarà pronto per le forniture provenienti dal gasdotto Turkish Stream entro il primo gennaio 2020. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria e del commercio russo Denis Manturov dopo una riunione della commissione intergovernativa russo-bulgara. "Per quanto riguarda la costruzione del gasdotto in Serbia, abbiamo discusso oggi delle prospettive per l'attuazione di questo progetto, contando sulle tempistiche che la parte bulgara ha designato per garantire il completamento del gasdotto entro il primo gennaio, al fine di avviare il flusso di gas che attraversa il Turkish Stream ", ha detto Manturov ripreso dai media nazionali. (Rum)