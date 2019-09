Business news: Cipro, Eni e Total firmano accordi per nuove licenze sfruttamento idrocarburi

- Si è svolta nei giorni scorsi a Nicosia la cerimonia per la firma degli accordi sulla concessione di nuove licenze per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. Gli accordi sono stati siglati dal ministero dell'Energia cipriota con la società italiana Eni, la francese Total e la sudcoreana Kogas. L'accordo è stato siglato alla presenza del ministro dell'Energia cipriota Giorgos Lakkotrypis, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cyprus News Agency". Le nuove licenze sono relative al blocco 7, assegnato a Eni e Total; ad un accordo per i blocchi 8 (sempre tra Eni e Total), 2,3 e 9 (assegnati a Eni, Kogas e Total). (Res)