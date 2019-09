Business news: Romania, governo approva oltre 100 progetti finanziati da Fondo per sviluppo, valore di 425 milioni di euro

- Il governo di Bucarest ha approvato oltre 100 progetti finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo e gli investimenti, per un valore pari a circa 425 milioni di euro. Lo ha annunciato la premier Viorica Dancila in una dichiarazione alla stampa. Dancila ha annunciato che i progetti sono volti a sostenere gli investimenti delle comunità locali e si svolgeranno in tutte le regioni, mentre la loro attuazione sarà avviata proprio il mese prossimo. "Si tratta di lavori su infrastrutture, strade locali, modernizzazione e riabilitazione di strade, scuole e asili nido, ma anche di ospedali, costruzione di reti di erogazione ed alimentazione con gas naturale oppure reti di fognature. Tutti i progetti approvati dispongono della documentazione completa", ha detto Dancila. (Rob)