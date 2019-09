Business news: Istituto statistica Romania, ricavi da servizi alle imprese in aumento del 13 per cento

- Nei primi sette mesi di quest’anno i proventi nel settore dei servizi resi alle imprese in Romania sono aumentati del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo si apprende da un comunicato diffuso dall’Istituto nazionale di statistica romeno (Ins). Stando alle informazioni diffuse, l’incremento è da imputare ad una serie di variazioni positive nel quadro dei ricavi da attività connesse ai servizi di informazione (23,7 per cento), ai trasporti (9,4 per cento), alla comunicazione (5,2), alla produzione cinematografica e di programmi televisivi (1,3) e ad altri servizi forniti alle aziende (16,6). (Rob)