Germania-Serbia: incontro cancelliere Merkel e premier Brnabic, "unico punto di disaccordo" è il Kosovo (6)

- La Germania "sostiene lo sviluppo della Serbia", ha detto invece il cancelliere tedesco nel corso della stessa conferenza stampa. Circa 400 imprese tedesche, ha detto Merkel, operano in Serbia impiegando 60 mila occupati. "Desidero in particolare dire che la primo ministro non è solo impegnata nella lotta contro la disoccupazione e a favore della crescita economica della Serbia, ma anche nella digitalizzazione e trasformazione digitale", ha detto Merkel. Questo, ha aggiunto il cancelliere, è un segnale importante per i giovani e per i futuri investimenti e la Serbia è un esempio anche per gli altri paesi europei. (segue) (Seb)