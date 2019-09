Balcani: inviato speciale Usa Palmer, "assisteremo paesi nel percorso integrazione euro-atlantica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono assistere i paesi dei Balcani occidentali per il raggiungimento delle loro aspirazioni di integrazione europea ed euro-atlantica: lo ha affermato il vice assistente segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, nominato poche settimane fa inviato speciale del governo statunitense per la regione. "Noi speriamo che ciò possa iniziare già con la Macedonia del Nord e l'Albania, con la possibilità di aprire i negoziati di adesione all'Unione europea", ha detto Palmer in un'intervista per l'emittente statunitense "Voice of America". "Noi – ha aggiunto - desideriamo altrettanto, vedere la Serbia e il Kosovo riprendere il dialogo e raggiungere un accordo per la normalizzazione delle loro relazioni". (segue) (Alt)