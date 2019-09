Kosovo-Serbia: inviato Usa Palmer, "da elezioni a Pristina ci aspettiamo governo a favore del dialogo"

- Dalle elezioni politiche del prossimo 6 ottobre in Kosovo gli Stati Uniti si aspettano un governo che sia favorevole al dialogo con la Serbia e disposto a sospendere i dazi al 100 per cento imposti alle importazioni di prodotti serbi e bosniaci: lo ha dichiarato l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali Matthew Palmer in un'intervista concessa all'emittente statunitense "Voice of America". Secondo Palmer, il nuovo esecutivo di Pristina "dovrebbe essere disposto a istituire un gruppo per i negoziati rafforzato ed a impegnarsi al tavolo del dialogo con la Serbia con il serio obiettivo di raggiungere un accordo per la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. Gli Stati Uniti – ha aggiunto - saranno a loro fianco in ogni passo di questo processo, ma il Kosovo deve assumersi il controllo delle proprie sorti". (segue) (Alt)