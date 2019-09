Kosovo: leader Ldk Veseli, lotta a corruzione priorità nostro programma elettorale (2)

- Il leader e candidato primo ministro del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli, ha presentato ieri il suo piano anticorruzione articolato in sette punti. Veseli ha annunciato l'intenzione di creare un ufficio anticorruzione "che lavorerà in partnership con gli Stati Uniti e l'Unione europea". Il leader del Pdk ha inoltre parlato della creazione di un fondo per confiscare i beni accumulati attraverso le attività criminali. "Un'altra iniziativa riguarda la legalizzazione di 350mila edifici senza permessi, dove miliardi di euro di capitali utilizzabili sono bloccati", ha dichiarato Veseli, nel cui piano anti-corruzione figura anche la creazione di una commissione parlamentare permanente per affrontare la questione. Il leader del Pdk ha aggiunto che il piano anticorruzione completo, composto da 25 "punti concreti", sarà annunciato nei prossimi giorni. (segue) (Kop)