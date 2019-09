Serbia-Germania: fonti stampa, Merkel chiede incontro con Vucic a margine Assemblea Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto possiamo non concordare a volte, la cosa più importante per me è che parliamo, che ascoltiamo un parere e un consiglio e che vediamo se insieme possiamo avvicinare le posizioni arrivando così ad una soluzione a lungo termine e sostenibile. Senza una storica riappacificazione fra serbi e albanesi non ci sarà un futuro diverso per i Balcani", ha detto Brnabic. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dall'emittente televisiva kosovara "Klan Kosova", citando fonti del governo di Berlino, la Germania spinge affinché l'Unione europea nomini un inviato speciale per la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. Secondo la testata, Germania e Francia avrebbero ripreso a parlare della possibilità di un incarico speciale Ue per favorire i colloqui tra le due parti. (segue) (Seb)