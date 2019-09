Speciale difesa: Serbia, presidente Vucic con capo missione Unmik, focus su elezioni e sicurezza in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto ieri a Belgrado il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo, Zahir Tanin. Secondo una nota presidenziale, al centro del colloquio sono stati i temi relativi alle prossime elezioni in Kosovo che si terranno il 6 ottobre e la situazione generale della sicurezza. Vucic ha auspicato che i rappresentanti internazionali possano aiutare a fare in modo che le elezioni si svolgano in un clima pacifico e che i serbi possano utilizzare il proprio diritto a scegliere liberamente i propri rappresentanti. Il presidente ha poi ringraziato Tanin per l'impegno di Unmik verso un rispetto della Risoluzione 1244 dell'Onu. "La presenza delle Nazioni Unite ovvero di Unmik come pure di altre missioni internazionali in Kosovo è più che necessaria come garanzia di sicurezza della popolazione serba", ha detto Vucic. (Seb)