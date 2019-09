Serbia:presidente Vucic, a New York numerosi incontri bilaterali con tema Kosovo al centro

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha detto che avrà numerosi incontri bilaterali in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che apre il 24 settembre a New York. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha precisato che vedrà nuovamente il cancelliere tedesco Angela Merkel. Tutti i colloqui a New York, ha aggiunto, saranno "difficili" perché il Kosovo sarà il tema dominante. "Quei colloqui sono difficili. Avrò una riunione anche con il ministro russo (degli Esteri) Sergej Lavrov", ha aggiunto Vucic. Il quotidiano "Blic" riportava nelle scorse ore, citando fonti riservate, che il cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe inviato al presidente della Serbia Aleksandar Vucic un invito per un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Il cancelliere Merkel ha chiesto un incontro bilaterale con il presidente Vucic a New York", dicevano le fonti del giornale aggiungendo che "comunque il tema più importante sarà la prospettiva del dialogo Belgrado-Pristina dopo il vuoto lasciato dal governo kosovaro che si è sciolto". Secondo il quotidiano, infine, l'obiettivo dell'incontro sarà esaminare la situazione per trovare il modo di proseguire il dialogo interrotto subito dopo le elezioni kosovare del 6 ottobre. (segue) (Seb)