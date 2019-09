Germania-Serbia: incontro cancelliere Merkel e premier Brnabic, "unico punto di disaccordo" è il Kosovo (7)

- La riunione odierna ha visto fra i temi discussi anche quello della riforma giudiziaria in Serbia. "Ho avvertito la volontà e prontezza di far avanzare le cose, e questo è strettamente collegato con il progresso nel processo di adesione all'Ue", ha osservato il cancelliere. Merkel e Brnabic hanno infine affrontato il tema del contesto regionale. Il cancelliere tedesco ha dichiarato che è emerso che il Processo di Berlino è utile e che ha portato a diverse forme di cooperazione. Riguardo alla questione del Kosovo, Merkel ha ribadito che è necessario lavorare per avvicinarsi ad una soluzione. (Seb)