Kosovo-Serbia: europarlamentare Fajon, Pristina permetta ripresa dialogo con revoca dazi (4)

- L'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, ha detto nei giorni scorsi che un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo può essere raggiunto: gli Stati Uniti sosterranno la formazione di un nuovo governo a Pristina impegnato sul dialogo. "Uno dei nostri obiettivi chiave è la formazione di un governo in Kosovo, che sia impegnato sul dialogo, che significa sospensione dei dazi (sull'importazione di prodotti serbi) e ritorno al tavolo dei negoziati", ha dichiarato Palmer in un'intervista all'emittente pubblica montenegrina nel corso della sua visita a Podgorica. (segue) (Kop)