Serbia-Germania: fonti stampa, Merkel chiede incontro con Vucic a margine Assemblea Onu (5)

- Stando a quanto riferito, Berlino punterebbe a un proprio delegato per moderare il tavolo tra Belgrado e Pristina e l'annuncio potrebbe arrivare dopo le elezioni in Kosovo del prossimo 6 ottobre. Secondo quanto pubblicato successivamente dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore", invece, la smentita di un tale progetto è arrivata proprio dall'ambasciata tedesca a Pristina. Il dialogo tra Kosovo e Serbia è mediato dall'Unione europea e Berlino non intende nominare un inviato speciale per coordinare tale processo, ha comunicato l'ambasciata tedesca al quotidiano. "La Germania sostiene e monitora da vicino il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, sotto gli auspici dell'Ue. La Germania continuerà a svolgere questo ruolo con la nuova Commissione dell'Ue", si legge nella risposta dell'ambasciata al giornale. (segue) (Seb)