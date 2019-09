Brasile: ministro Difesa, "intervento militare in Amazzonia potrebbe essere prorogato"

- Il decreto di Garanzia e ordine pubblico (Glo), che autorizza l'uso delle forze armate per combattere gli incendi boschivi negli stati di Acri, Mato Grosso e Amazonas, firmato lo scorso 23 agosto dal presidente Jair Bolsonaro, potrebbe essere prorogata di un mese rispetto alla naturale scadenza, il 23 settembre, a causa della persistenza del clima secco nel nord e nel centro-ovest del Brasile che favorisce la diffusione di roghi, in maggioranza di natura dolosa. L'annuncio è stato fatto dal ministro della Difesa, Fernando Azevedo e Silva, nel corso di un intervento durante la sedicesima conferenza sulla sicurezza internazionale svoltasi stamattina presso il forte di Copacabana, a Rio de Janeiro. "Oggi ho un incontro con il Presidente della Repubblica e valuteremo in base alla necessità e alle richieste degli stati se è il caso di prorogare l'azione federale. Il ministro Azevedo ha approfittato dell'occasione per presentare i dati relativi ai primi 29 giorni di attuazione dell'operazione in Amazzonia legale. Più di 500 incendi sono stati combattuti nel periodo dai circa 2.100 militari addestrati per queste azioni. Nel corso delle attività sono stati sequestrati 51.913 metri cubi di legname raccolto illegalmente. Il ministro ha affermato che in questo momento la preoccupazione maggiore è per gli incendi che stanno colpendo Mato Grosso, Mato Grosso do sul e Pará e Goias. (segue) (Brb)