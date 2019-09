Brasile: ministro Difesa, "intervento militare in Amazzonia potrebbe essere prorogato" (2)

- Al termine di alcune settimane difficili, il presidente Bolsonaro aveva firmato il decreto di Garanzia e ordine pubblico (Glo), che autorizza l'uso delle forze armate per combattere gli incendi boschivi negli stati di Acri, Mato Grosso e Amazonas, lo scorso 23 agosto. La richiesta di intervento era stata formulata dai governatori appartenenti al Consorzio interstatale per lo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia legale. Circa 400 unità delle Forze armate brasiliane sono entrati in azione già domenica 25 agosto per affrontare l'emergenza causata dagli incendi in Amazzonia. Successivamente il ministero dell'Economia, su richiesta del ministero della Difesa, aveva approvato lo sblocco immediato di 38,5 milioni di real (circa 8,3 milioni di euro) per combattere gli incendi. In precedenza il presidente Jair Bolsonaro aveva reso nota l'entrata in funzione degli aerei militari per scaricare acqua sulla foresta in fiamme. Lo scorso 25 agosto poi, in piena polemica internazionale a causa dei roghi nella foresta amazzonica, il presidente della Repubblica brasiliana, Jair Bolsonaro, aveva firmato un'ordinanza che obbliga la polizia federale a indagare sulla "possibile esistenza di un'azione criminale premeditata negli incendi che si sono verificati nell'area della foresta nazionale di Altamira dal 10 agosto 2019". L'indagine della polizia federale è stata disposta per verificare la presenza di un'eventuale regia o organizzazione dietro la serie di incendi dolosi che sta distruggendo da settimane la foresta amazzonica. (segue) (Brb)