Brasile: ministro Difesa, "intervento militare in Amazzonia potrebbe essere prorogato" (3)

- Lo scorso 17 settembre, il ministro della Giustizia e della pubblica sicurezza brasiliano, Sergio Moro, ha firmato un decreto nel quale dispone l'invio di truppe della Forza nazionale federale da impiegare nella lotta contro gli incendi boschivi nello stato amazzonico di Acre. La disposizione è arrivata dopo che il governo dello stato aveva invocato l'aiuto del governo centrale per poter essere più efficiente nel contenimento dei roghi che da settimane stanno devastando la foresta pluviale. Secondo quanto recita il documento pubblicato in Gazzetta ufficiale "le azioni della Forza nazionale saranno episodiche e pianificate, nell'ambito delle attività di difesa civile a difesa dell'ambiente e nei servizi essenziali per la conservazione dell'ordine pubblico e la sicurezza delle persone e del patrimonio, fino al 24 settembre del 2019". L'ordinanza specifica che le truppe della Forza nazionale faranno da supporto logistico alle strutture messe in campo dal governo di Acre. (segue) (Brb)