Usa-Cina: commercio, funzionari cinesi annullano visite alle fattorie statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'accordo commerciale a breve termine tra la Casa Bianca e la Cina sembra essere più lontano dopo che oggi, 20 settembre, il presidente Trump ha definito la Cina una "minaccia per il mondo" e i funzionari cinesi hanno annullato le visite programmate con gli agricoltori nel Montana e nel Nebraska. L'improvvisa cancellazione delle visite alle aziende agricole potrebbe porre un freno agli sforzi del presidente Trump di rilanciare i colloqui commerciali con la Cina, anche se lo stesso capo della Casa Bianca ha detto ai giornalisti di non avere alcuna fretta per concludere un accordo con Pechino prima delle elezioni del 2020. (segue) (Was)