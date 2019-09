Usa-Cina: commercio, funzionari cinesi annullano visite alle fattorie statunitensi (2)

- Gli Stati Uniti e la Cina hanno intrapreso diversi provvedimenti per allentare le tensioni e l'onere economico della loro guerra commerciale in vista dei colloqui a livello a Washington questa settimana. La Casa Bianca ha annunciato oggi l'esenzione di oltre 400 prodotti cinesi dalle tariffe del 25 per cento imposte da Trump, dopo che Pechino che esonera la carne di maiale e la soia da ulteriori aumenti delle tariffe. La visita di funzionari cinesi nelle fattorie colpite dalle tariffe, annunciata ieri, 19 settembre, dal segretario all'Agricoltura Sonny Perdue, aveva segnalato la volontà di Pechino di allentare le sue tariffe sui raccolti statunitensi e di avviare un'accelerazione degli acquisti da parte degli agricoltori americani. (Was)