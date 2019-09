Cuba-Usa: presentato rapporto su embargo, danni a turismo, commercio, trasporti e salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questo il governo cubano ha ribadito l'appello alla comunità internazionale, e in particolare alla comunità diplomatica radicata a New York e accreditata presso le Nazioni Unite, a respingere queste azioni. La protesta del governo cubano riguardo l'inasprimento dell'embargo si aggiunge a quella espressa nella giornata di ieri per la decisione delle autorità degli Stati Uniti di espellere dal paese due membri della missione cubana permanente presso le Nazioni Unite. "Respingo categoricamente l'espulsione ingiustificata di due funzionari della missione permanente di Cuba presso le Nazioni Unite e le restrizioni di movimento imposte ai nostri diplomatici e le loro famiglie. L'accusa rivolta nei loro confronti di svolgere attività incompatibili con il loro status diplomatico è una volgare calunnia", ha scritto il ministro Rodríguez, sul suo account Twitter. (segue) (Mec)