Cuba-Usa: presentato rapporto su embargo, danni a turismo, commercio, trasporti e salute (3)

- L'obiettivo della misura, ha aggiunto il ministro, "è provocare una escalation diplomatica che potrebbe portare alla chiusura delle rispettive ambasciate, al fine di rafforzare ulteriormente il blocco (su Cuba) e creare tensioni tra i due paesi". Il dipartimento di Stato Usa ha notificato al ministero degli Esteri cubano l'espulsione dal paese di due membri della missione cubana permanente presso le Nazioni Unite. Il provvedimento, si legge in un comunicato, è stato preso per "i loro tentativi di condurre azioni di influenza contro gli Stati Uniti". In aggiunta, prosegue la nota, gli spostamenti negli Usa di tutti i membri della missione cubana presso l'Onu, saranno essenzialmente ristretti all'isola di Manhattan. (Mec)