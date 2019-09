Costa Rica: Onu concede massimo riconoscimento in materia ambientale

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha concesso al Costa Rica il titolo di "Campione della Terra", massimo riconoscimento in materia ambientale, per gli sforzi effettuati in materia di protezione della natura e di lotta contro il cambiamento climatico. Si tratta della prima volta, segnala il quotidiano "La Nacion", che il riconoscimento viene concesso ad un paese piuttosto che ad una persona o ad una organizzazione. Nel comunicato stampa con il quale ha reso noto il premio, l'Onu definisce inoltre il Costa Rica come "leader mondiale della sostenibilità". Il documento sottolinea inoltre "il successo del governo nel collocare le preoccupazioni sul medio ambiente al centro delle strategie politiche ed economiche" dimostrando che "la sostenibilità è raggiungibile ed economicamente percorribile". (segue) (Mec)