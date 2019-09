Costa Rica: Onu concede massimo riconoscimento in materia ambientale (2)

- Tra le azioni intraprese dal Costa Rica in materia di sostenibilità figura il piano di decarbonizzazione della matrice energetica, che ha fatto sì che oggi il 98 per cento dell'energia del paese proviene da fonti rinnovabili. Sempre in materia decarbonizzazione le Nazioni Unite sottolineano anche l'elettrificazione del trasporto pubblico, la trasformazione del settore agricolo e dell'allevamento, e la modernizzazione dell'industria della raffineria. In materia di preservazione dell'ambiente e di protezione della biodiversità è invece da sottolineare che il 53 per cento del territorio del Costa Rica è costituito da boschi. (Mec)