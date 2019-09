Usa: Thompson lascia incarico di vicesegretario di Stato per il controllo degli armamenti

- Il vicesegretario di Stato al controllo degli armamenti e alla sicurezza internazionale, Andrea Thompson, lascerà il suo incarico dopo un quarto di secolo di servizio: lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota. "Sotto la segreteria per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Andrea Thompson è stata una dedito servitrice dello Stato che ha portato oltre 25 anni di esperienza militare nel suo ruolo presso il dipartimento", ha detto Pompeo in una nota sulla sua partenza. "Ci mancherà la sua ricchezza di conoscenze, esperienza e capacità di leadership", conclude la nota.(Was)