Brasile: banca Bndes facilita accesso ai finanziamenti a micro, piccole e medie imprese

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha creato una piattaforma di consultazione per facilitare l'accesso di piccole e medie imprese alle linee di finanziamento della banca. La nuova piattaforma consentirà il rapporto diretto tra la Bndes e l'imprenditore. Nel primo semestre del 2019, il 45,6 per cento dei finanziamenti di Bndes è andato a micro, piccole e medie imprese. Si tratta della percentuale più alta negli ultimi dieci anni. La Bndes prevede che la nuova piattaforma stimolerà l'accesso delle risorse offerte a tassi di interesse più bassi e concessi per periodi più lunghi. Nel 2018 sono stati concessi circa 11,8 miliardi di (3,8 miliardi di euro) attraverso la Bndes Card per l'acquisizione di attrezzature, macchinari e servizi da 70.000 fornitori e 250.000 prodotti registrati sul sito web della banca. Attraverso la linea Bndes Finame nel 2018 sono state rilasciate risorse per 22 miliardi di real (4,8 miliardi di real) per acquistare 36.000 forniti da 4.600 mila produttori registrati La linea viene utilizzata per finanziare l'acquisizione, tra gli altri prodotti, di macchine e attrezzature più efficienti, compresi i sistemi per la produzione di solare, eolica e idroelettrica. (Brb)