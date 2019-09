Usa: Walmart annuncia interruzione vendite sigarette elettroniche

- Il marchio Walmart smetterà di vendere tutte le sigarette elettroniche nei suoi negozi statunitensi, per via dell'incertezza normativa sui dispositivi di svapo, dopo che la Casa Bianca ha annunciato dei piani per vietarne l'uso. Il più grande rivenditore al mondo ha dichiarato che smetterà di vendere i dispositivi dopo che avrà esaurito l'attuale inventario di sigarette elettroniche. "Data la crescente complessità e incertezza delle normative federali, statali e locali per quanto riguarda le sigarette elettroniche, prevediamo di interrompere la vendita di prodotti elettronici per la consegna di nicotina in tutte le sedi statunitensi di Walmart e Sam Club", si legge in una nota. "Funzionari sanitari federali e statali stanno inoltre studiando la correlazione tra l'utilizzo delle sigarette elettroniche e alcune malattie polmonari, ma anche di almeno otto morti legate allo svapo di nicotina o marijuana. (Was)