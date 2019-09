Brasile: governo sblocca 8,3 miliardi di real in favore dei ministeri di Economia, Istruzione e Difesa

- Il governo brasiliano ha disposto lo sblocco di 8,3 miliardi di real di risorse dal bilancio dello stato di quest'anno, precedentemente congelate. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia nel Rapporto sulle entrate e le spese bimestrali pubblicato oggi, 20 settembre. La relazione bimestrale guida il ministero dell'economia nello stanziamento di fondi del bilancio generale dell'Unione, sulla base della revisione dei parametri economici e, soprattutto, delle entrate e uscite. Quando le entrate diminuiscono per riduzione del gettito fiscale o per necessità di pagamenti, il governo blocca le risorse per raggiungere l'obiettivo di deficit primario. Quest'anno l'obiettivo è di 139 miliardi di real (20 miliardi di euro). Lo stanziamento è stato reso possibile grazie alle migliori previsioni di crescita del prodotto interno lordo (Pil), stimato in crescita dello 0,81 per cento. Lo stanziamento era stato annunciato dal ministro della Casa civile, Onyx Lorenzoni. I ministeri che beneficieranno di maggiori risorse sono quelli dell'Istruzione, 2 miliardi di real (438 milioni di euro), dell'Economia, 1,7 miliardi di real (383 milioni di euro) e della Difesa, 1,65 miliardi di real (361 milioni di euro). (Brb)