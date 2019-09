Guatemala: governo introduce divieto di utilizzo per utensili di plastica usa e getta (2)

- Il ministro dell'Ambiente, Alfonso Alonzo, ha dichiarato venerdì che l'accordo mira a eliminare tutti i tipi di prodotti che vengono utilizzati in breve tempo ma che impiegano fino a "migliaia di anni" per decomporsi. "La fauna marina è stata enormemente contaminata così come fiumi e laghi. Stiamo promuovendo tecnologie alternative, borse compostabili e multiuso ", ha affermato Alonzo. Per quanto riguarda le industrie che producono questo tipo di prodotti, il ministro ha affermato che "in qualche modo era stato riferito che ci sarebbe stato un cambiamento di questa portata, ma è rimasto un tempo ragionevole" per le necessarie modifiche. (Mec)