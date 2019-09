Energia: Snam e gruppo Iren raggiungono accordo su quota rigassificatore Olt

- Snam e Gruppo Iren hanno sottoscritto un accordo relativo all’acquisizione da parte di Snam della quota del 49,07 per cento nel capitale sociale di Olt (Offshore LNG Toscana), la società che ha realizzato e gestisce il terminale di rigassificazione offshore (FSRU – Floating Storage and Regasification Unit) situato a circa 22 km al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa. Lo si apprende da un comunicato stampa. L’accordo prevede una valutazione della quota, al 31 dicembre 2017, di circa 400 milioni di euro, che include altresì un finanziamento soci erogato da Iren in favore di Olt. Tale valutazione è soggetta ad aggiustamenti in aumento e in riduzione del prezzo, concordati tra le parti, anche in relazione ai rimborsi del citato finanziamento eseguiti da Olt dopo il 31 dicembre 2017. L’importo netto al closing dell’operazione - riflettendo una diversa tempistica rispetto alla precedente operazione tra Uniper e First State Investments - ammonterà a circa 345 milioni di euro (compresi gli interessi previsti dall’accordo dalla data di riferimento della valutazione ed esclusi eventuali aggiustamenti in aumento). Il corrispettivo sarà versato da Snam con fondi propri. (segue) (Com)