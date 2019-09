I fatti del giorno - Balcani (3)

- Romania: presidente Iohannis presenta candidatura a elezioni novembre, "voglio un paese normale" - Per la candidatura del presidente romeno Klaus Iohannis sono state raccolte oltre 2,2 milioni firme: l'obiettivo principale è quello di rendere la Romania un paese normale. Lo ha detto lo stesso presidente romeno, Klaus Iohannis, che oggi si è recato presso l'ufficio elettorale centrale per presentare la sua candidatura per le elezioni presidenziali di novembre. "Ho presentato oggi la mia candidatura per un altro mandato da presidente della Romania e ho presentato insieme al Partito nazionale liberale (Pnl) oltre 2,2 milioni di firme di romeni che sostengono questa candidatura. È un numero enorme e mi rallegra molto. Sono molto contento che questa azione di raccolta firme sia stata realizzata, ovviamente attraverso e con il sostegno di Pnl e di coloro che sono dalla nostra parte", ha affermato il presidente Iohannis presso l'ufficio elettorale centrale. (segue) (Res)