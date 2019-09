I fatti del giorno - Balcani (4)

- Grecia: decisione Consiglio di Stato su impatto ambientale apre la via a progetto Elliniko - Il Consiglio di Stato greco ha rimosso l’ultima barriera ai progetti di investimento nell’area dell’ex aeroporto di Elliniko ad Atene. Secondo quanto riferito dal quotidiano greco “Kathimerini”, il più alto grado di giustizia amministrativa del paese ha ritenuto legali le procedure che sono state seguite finora per quanto riguarda gli studi di fattibilità e le questioni ambientali. Il Consiglio ha rilevato infatti che il piano prevede la stesura di ulteriori studi ambientali per accompagnare l'avanzamento del progetto. La sentenza arriva dopo un’altra dello stesso organismo rispetto al piano generale per lo sviluppo del progetto. La società greca Lamda, che si è aggiudicata i lavori, si è detta nei giorni scorsi pronta ad avviare i lavori sul più grande progetto di sviluppo urbano in Europa. (segue) (Res)