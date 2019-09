Speciale infrastrutture: Colombia, nuovo attacco a infrastruttura petrolifera al confine con l’Ecuador

- L’oleodotto colombiano di Transandino ha subito un nuovo attacco nel dipartimento di Putumayo, al confine con l’Ecuador. Lo rende noto la compagnia petrolifera Ecopetrol, secondo cui l’attacco, che ha provocato la rottura delle condutture e un incendio, è avvenuto all’altezza del municipio di Orito. In un comunicato la compagnia ha chiarito che al momento dell’attacco l’oleodotto non era in funzione. Secondo Ecopetrol si tratta del 18mo sabotaggio contro questa infrastruttura nel 2019. (Mec)