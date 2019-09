Speciale infrastrutture: Grecia, stampa, Depa sarà prima società energetica ad essere privatizzata

- La compagnia statale del gas greca Depa sarà la prima società energetica nazionale ad essere privatizzata al 100 per cento. Secondo quanto riferito da fonti del ministero dell’Ambiente e dell’Energia di Atene all’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, la vendita a privati delle reti e del commercio del gas sono tra le opzioni prese in considerazione dall’esecutivo del premier Kyriakos Mitsotakis nell’ambito del suo programma di privatizzazioni. Secondo il piano del governo, dopo Depa sarà la volta di Elpe (Hellenic Petroleum), la più grande società di raffinazione di greggio della Grecia, su cui lo Stato vuole però mantenere parte delle azioni, e infine quindi la parziale privatizzazione dell’Operatore di distribuzione di energia elettrica ellenica (Hedno) dopo che tutte le questioni legali pendenti saranno risolte. Secondo quanto rivelato dalla testata, il ministero intende dividere Depa in tre attività: reti di distribuzione del gas e attività commerciali, settori da cui lo Stato si ritirerà e progetti di gasdotti internazionali che probabilmente rimarranno sotto il controllo dello Stato che al momento possiede il 65 per cento di Depa. (Gra)