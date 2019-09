Speciale infrastrutture: Serbia, inaugurato parco eolico Kovacica di società israeliana Enlight

- È stato inaugurato ieri in Serbia il parco eolico Kovacica, costruito dalla società israeliana Enlight. Secondo quanto riporta la stampa locale, il parco si trova situato fra le località di Debeljaca e Crepaja in un'area estesa per 3.711 ettari. Il parco possiede 38 generatori per una potenza complessiva di 104,5 megawatt. Si tratta del più grande parco eolico costruito finora in Serbia e può fornire corrente a 68 mila abitazioni. (Seb)