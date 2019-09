Speciale infrastrutture: Spagna, Solarpack vende a Ardian il 49 per cento di due parchi solari in Perù

- La società spagnola Solarpack, specializzata in energia rinnovabile, ha ceduto al fondo francese Ardina una quota del 49 per cento di due progetti solari in Perù. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Cinco Dias", precisando che non è stato reso noto il valore dell'operazione. Tuttavia, si sa che quando lo scorso maggio la Solarpack acquisì il 90 per cento dei due impianti, pagò 47 milioni di euro, per cui si può desumere che l'attuale vendita abbia avuto un costo di circa 26 milioni di euro. (Res)