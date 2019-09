Speciale infrastrutture: Spagna, Iberdrola investirà 480 milioni in un megaprogetto eolico in Brasile

- Iberdrola, attraverso la sua filiale Neoenergia, realizzerà in Brasile il suo più grande progetto eolico. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Expansion", precisando che Oitis, questo il nome dell'impianto, sarà costituito da 12 parchi, per una capacità produttiva totale di 566,6 mw. Secondo diverse fonti, Iberdrola prevede investimenti per 480 milioni di euro. (Res)