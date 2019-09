I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Corte di giustizia Ue respinge ricorso Maduro contro sanzioni - La Corte di giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha respinto il ricorso presentato dal governo venezuelano di Nicolas Maduro contro un pacchetto di sanzioni varate da Bruxelles. Il tribunale, con sede a Lussemburgo, ha dichiarato la richiesta inammissibile, in quanto le sanzioni non colpiscono direttamente lo stato venezuelano. Il provvedimento, adottato dai Ventotto a fine 2017, imponeva un embargo sulle armi e su altri materiali "che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna", così come sanzioni a persone fisiche ritenute responsabili delle violenze registrate nel corso delle manifestazioni di quell'anno. (segue) (Res)