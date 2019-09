I fatti del giorno - America Latina (2)

- Venezuela: Psuv presenta domani firme contro Trump da mandare all'Onu - Il Partito socialista Unito del Venezuela (Psuv), la principale formazione di sostegno al presidente Nicolas Maduro, presenterà domani, sabato 21, i "milioni" di firme della campagna mondiale contro le sanzioni economiche dettate dall'amministrazione Usa di Donald Trump. I militanti del partito consegneranno le firme dell'iniziativa #NoMoreTrump alla vicepresidente Delcy Rodriguez, in un evento organizzato dinanzi alla sede della Procura generale della Repubblica, nella capitale Caracas. Il plico verrà quindi portato al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della 74esima assemblea generale, il cui dibattito generale inizierà la settimana prossima a New York. La delegazione del Venezuela, assente Nicolas Maduro, sarà infatti guidata da Rodriguez e dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza. (segue) (Res)