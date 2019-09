I fatti del giorno - America Latina (3)

- Fao: Venezuela tra i 41 paesi con necessità di "aiuti alimentari esterni" - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha incluso il Venezuela in una lista di 41 paesi che hanno bisogno di aiuti alimentari esterni. La lista - che comprende 31 paesi africani - fotografa quelle realtà con livelli "di insicurezza alimentare" tali da incidere "gravemente" sulla disponibilità e accesso al "cibo per milioni di persone". Un allarme in parte legato agli alti indici di siccità, in parte alle guerre civili in atto e in parte al corposo afflusso di migranti, si legge in una nota. Nel caso del Venezuela, "l'iperinflazione ha eroso gravemente il potere d'acquisto locali, creando gravi limitazioni" all'accesso delle famiglie agli alimenti. Allo stesso tempo, si teme "un calo della produzione di cereali legato alla mancanza di fattori di produzione". Circa "4,3 milioni di persone hanno abbandonato il paese e si sono insediati in paesi vicini, dove le loro necessità umanitarie dono 'significative'", si legge nel rapporto. (segue) (Res)