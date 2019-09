I fatti del giorno - America Latina (4)

- Messico: Lopez Obrador incontra oggi presidente eletto Guatemala Giammattei, focus su migrazione - Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador incontrerà oggi il presidente eletto del Guatemala, Alejandro Giammattei, nella città messicana di Merida, nella penisola dello Yucatan. Nel corso dell’incontro si discuterà della possibilità di replicare nel paese i programmi “Jovenes Construyendo el Futuro" e "Sembrando Vida”, per frenare i flussi migratori verso nord. "La cosa più importante al momento è ovviamente quella di concordare un piano per affrontare il fenomeno migratorio", ha detto Lopez Obrador parlando durante una conferenza stampa a Merida in vista del suo incontro con l'omologo guatemalteco. (segue) (Res)