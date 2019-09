I fatti del giorno - America Latina (5)

- Argentina: crisi finanziaria, governo presenta progetto legge su ristrutturazione debito - Il governo argentino di Mauricio Macri ha inviato oggi in parlamento un progetto di legge per la ristrutturazione delle emissioni di debito in moneta locale. Obiettivo dell'iniziativa, si legge nel testo del progetto, quello di dare facoltà all'esecutivo per "promuovere una ristrutturazione volontaria delle scadenze del debito in moneta locale", in modo da "alleggerire le esigenze finanziarie per il periodo 2020-2023". Le emissioni in questione non prevedono infatti una clausola di "class-action" che permetta di modificare i termini degli obblighi contratti con il consenso della maggioranza dei detentori, clausola che può essere introdotta solo con il consenso del congresso. Le attuali difficoltà finanziarie ed economiche che attraversa il paese e l'impossibilità manifesta di rinnovare il debito con nuove emissioni rendono indispensabile, secondo il governo, "ricomporre l'accesso al mercato in condizioni sostenibili". Principalmente il governo punta con questa iniziativa rivedere le scadenze di titoli in pesos del 2020 per un ammontare complessivo equivalente a 12 miliardi di dollari. (Res)