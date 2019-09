I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Difesa: Libano, firmata lettera d’intenti con Francia su acquisto materiali - Libano e Francia hanno firmato oggi una lettera d’intenti per l’acquisto di materiale militare e per rafforzare le capacità di difesa e sicurezza del paese dei cedri. Lo ha detto oggi il capo dell’esecutivo di Beirut, Saad Hariri, nel corso di una conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron, a Parigi. “La maggior parte delle attrezzature verrà utilizzata per equipaggiare la nostra Marina e fornire le capacità di trasporto aereo marittimo”, ha annunciato Hariri. Si tratta di un “investimento essenziale per il Libano per garantire la sicurezza e l’esplorazione dei nostri giacimenti offshore di petrolio e gas”, ha proseguito Hariri. Il capo dell’esecutivo di Beirut ha concluso: “La Francia mostra ancora una volta il suo sostegno offrendo la sua garanzia per un prestito a condizioni generose per un massimo di 400 milioni di euro”. (segue) (Res)