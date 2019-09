I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Kuwait: autorità aumentano livello allerta sicurezza porti petroliferi e commerciali - Il Kuwait ha alzato il livello di allerta per la sicurezza nei porti petroliferi e commerciali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kuna”, citando una nota del ministero del Commercio e dell'Industria. "Saranno prese tutte le misure per proteggere le navi e le strutture portuali", si legge nella nota. La decisione fa seguito ad un annuncio delle Forze armate del Kuwait diffuso lo scorso 18 settembre relativo all’aumento dello stato di allerta e della risposta operativa militare per affrontare le recenti tensioni regionali dopo gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere dell’Arabia Saudita avvenuto il 14 settembre. Di recente Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno formato l'International Maritime Security Construct (Imsc), un'alleanza internazionale guidata dagli Stati Uniti che mira a proteggere le navi mercantili e garantire la libertà di navigazione marittima e il commercio internazionale nell’area del Golfo Persico. L’area operativa copre gli stretti strategici di Hormuz, Bab al Mandab, il mare dell’Oman e il Golfo Persico. (Res)