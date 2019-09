I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ex presidente Ben Ali sarà sepolto alla Mecca - L’ex presidente della Tunisia Zine el Abdine Ben Ali, deceduto ieri all’età di 83 anni in esilio in Arabia Saudita, sarà sepolto domani alla Mecca. Lo ha annunciato il suo avvocato, Mounir Ben Salha, negando l’intenzione della famiglia di riportare la salma di Ben Ali in Tunisia. La tomba dell’ex presidente tunisino, ha aggiunto il legale, sarà posizionata al fianco di quelle di importanti personalità saudite, “nel rispetto della dignità di un ex capo di Stato”. Salito al potere con un colpo di Stato “medico” nel 1987, Ben Ali ha dominato la vita politica della Tunisia per 23 anni, periodo durante il quale il paese ha visto restringersi gli spazi democratici ma in un quadro internazionale di rafforzamento dei rapporti con i paesi occidentali. La sua morte segue di poche settimane quella di uno dei suoi successori alla guida della Tunisia, Beji Caid Essebsi, figura di riferimento dell’anima laica del paese. (segue) (Res)